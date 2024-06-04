«Проблема в ней»: вампир из «Битвы экстрасенсов» о разводе девушки на нюдсы Вампир Краснов из «Битвы экстрасенсов»: москвичка сама отдала деньги мошенникам

Фото: vk.com/artemredblood

Артем Краснов

Участник 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов, который называет себя вампиром, заявил NEWS.ru, что обманутая мошенниками от его имени москвичка «подарила» деньги злоумышленникам по своей инициативе. По его мнению, проблему в данном случае нужно искать не в том, кто предложил ей снять порчу, а в ней самой.

Тут проблема даже не в человеке, который оказал ей ту услугу, а в ней. Она сама подарила денежные средства, по своей инициативе. Также я не несу ответственности за других людей, всех об этом предупреждал. Все-таки люди взрослые и должны сами все понимать, — сказал экстрасенс.

Артем Краснов является одним из главных претендентов на победу в новом сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов». Кроме него за место в финале поборются родовой ведун и победитель 22-го сезона Максим Левин, православная ясновидящая Елизавета Петрова и деревенский колдун Александр Саков. Последний оказался в черном конверте, в связи с чем рискует покинуть проект.

В разговоре с NEWS.ru «вампир» Краснов также допустил, что попытка мошенников вытянуть из москвички деньги и интимные фото может испортить его репутацию на пороге финала, однако он подчеркнул, что это следствие популярности проекта.

Этот случай — признак рейтингового проекта, и все возможно на данном этапе. После данного объявления люди в комментариях стали активно поливать грязью девушку, заметили? Я не знаю, обращалась ли она ко мне повторно. У меня тысячи писем, я и стараюсь отвечать всем по возможности, — добавил «вампир».

30 мая Telegram-канал Baza сообщил, что мошенник под именем Краснова предложил москвичке снять порчу, за свои услуги он попросил 20 тысяч рублей, а позже потребовал еще 100 тысяч рублей. У девушки таких денег не оказалось, и она попросила о рассрочке. Позже злоумышленник попросил у нее интимные фотографии, после чего москвичка поняла, что имеет дело с самозванцем, и обратилась в полицию.

Ранее мошенники обманом выманили у девушки «обнаженные» кадры под видом кастинга на клип рэпера MACAN, а затем стали шантажировать. Как рассказала NEWS.ru сама пострадавшая, с ней связалась женщина, которая представилась кастинг-директором музыканта, и пригласила на онлайн-прослушивание.