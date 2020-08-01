Признание сожительницы Энди Картрайта в убийстве рэпера опровергли

https://static.news.ru/photo/4c9e6f3c-d3ef-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что Марина Кохал не признавалась в убийстве своего гражданского мужа рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко).

Лебедева сообщила об этом радиостанции «Говорит Москва».

Мы опровергаем, она не признавала вину в убийстве, — сказала руководитель пресс-службы.

Ранее СМИ сообщили, что Кохал на допросе призналась в убийстве, однако не назвала способ и мотив преступления.

Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. По её словам, не желая для гражданского супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.

Как передавал NEWS.ru, друг Картрайта, битмейкер Young Beatzz, предположил, что рэпер мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда.