Прививка от коронавируса станет обязательной для путешествий за границу

https://static.news.ru/photo/14360cfc-f395-11ea-b37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Судя по всему, с коронавирусом мы останемся на долгие годы. Поэтому более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или <...> свидетельств о перенесённом заболевании, подтверждённым антителами или определёнными данными о клеточном иммунитете, — цитирует URA.RU чиновника.

Он объяснил такое предложение тем, что тесты на COVID-19 и антитела к нему только ограниченное время гарантируют отсутствие заболевания.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет выше, чем у переболевших COVID-19. По словам замдиректора центра по научной работе, члена-корреспондента РАН Дениса Логунова, иммунный ответ на вакцину «Спутник V» будет сильней примерно в 8–10 раз. Он также отметил, что проводимая сейчас третья стадия испытаний нужна для исследования эпидемиологической эффективности препарата, поскольку его безопасность доказана. В рамках этой стадии, в которой примут участие 40 тысяч добровольцев, будет исследоваться на иммуногенность, в целом платформа является доказанной по всей безопасности.

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной Центром имени Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев, писал NEWS.ru.