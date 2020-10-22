Принят законопроект о нарушениях юрлицами правил пожарной безопасности

https://static.news.ru/photo/296eba2a-1455-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, регламентирующий повторные нарушения юридическими лицами правил противопожарной безопасности, принят Государственной думой в первом чтении. Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно проекту закона, в таких ситуациях работа юрлиц может быть приостановлена. Случаи повторного нарушения требований противопожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска могут повлечь для юридических лиц штрафы в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 30 суток. Денежные штрафы предусмотрены также для физических лиц, для должностных лиц и для индивидуальных предпринимателей.

На данный момент в законодательстве не прописана административная ответственность в виде приостановления деятельности юрлиц за нарушение правил противопожарной безопасности. Исключение составляют нарушения, повлёкшие пожар и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. В частности, такой вид наказания не предусмотрен в торгово-развлекательных комплексах. Поводом к подготовке такого законопроекта стала трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Тогда жертвами пожара стали 60 человек, из них 37 — дети.

Ранее NEWS.ru сообщал о принятии Госдумой закона, регламентирующего назначение генерального прокурора и его заместителей. Согласно документу, назначать на эти должности будет президент РФ после консультаций с Советом Федерации.