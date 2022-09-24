Пригожин заявил, что его сын находится в Донбассе

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил журналистам RTVI, что его сын принимает участие в военной операции на Украине. Он не стал раскрывать его задачи, отметив лишь местонахождение — в Донбассе. Пригожин-старший пригласил журналистов самостоятельно посетить место боев и пообщаться с молодым человеком.

Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте в Донбасс, сами у него спросите, — предложил он.

Ранее Пригожин сообщил, что его сын состоит в рядах частной военной компании (ЧВК) Вагнера: в 18 лет он отправился на срочную службу, затем побывал в различных горячих точках, в том числе в Сирии. По словам предпринимателя, там сын получил «свой первый Черный крест».

До этого Евгений Пригожин посоветовал противникам участия заключенных и ЧВК в спецоперации на Украине отправить туда своих детей. По мнению предпринимателя, есть лишь один способ этого избежать. «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он. Поводом для таких заявлений стала негативная реакция пользователей Сети на видео, на котором мужчина, похожий на Пригожина, обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК.