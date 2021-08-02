Приезжего изнасиловали и ограбили в хостеле на Арбате

Уроженца Ташкента изнасиловали и ограбили в хостеле на Арбате в Москве. Полиция задержала подозреваемого, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным полиции, 25-летний приезжий в сoцсетях познакомился с мужчиной по имени Азaмат. Потерпевший назначил свидание с новым знакомым в хостеле.

В назначенный день мужчины встретилиcь. Как только они вошли в помещение, Азaмат достал пистолет и отобрал у мужчины мобильный телефон. После этого он совершил насилие, угрожая своей жертве расправой в случае неповиновения, сообщает издание.

Позже полиция задержала нападавшего в подмосковных Любeрцах. Им оказался 36-летний безработный из Нaльчика.

Ранее стало известно, что из-за участившихся массовых драк с участием иностранных граждан МВД России решило запретить нарушителям въезд в Россию. Драки случались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, в Москве и Санкт-Петербурге.

Нарушения со стороны иностранных граждан сопровождались насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан. Кроме того, они применяли силу в отношении представителей власти, препятствовали движению транспорта.