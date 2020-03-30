https://static.news.ru/photo/609a67ca-726f-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа получил от премьер-министра РФ распоряжение о недопущении новых случаев проникновения в страну болезни из-за рубежа.

Глава правительства подчеркнул, что строгий контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима является особым вопросом в настоящий момент. Мишустин также обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая 30 марта проведёт очередное заседание оперативного штаба.

Я бы просил принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и также исключить новые случаи завозного коронавируса, — цитирует ТАСС главу кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин поручилмэру Москвы Сергею Собянину провести совещание с главами регионов по теме введения ограничительных мер из-за коронавируса по примеру столицы.