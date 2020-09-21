Правозащитник объяснил, почему Ефремов поспешил побриться налысо в СИЗО

https://static.news.ru/photo/62dc75e8-fc2e-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, поспешил побриться налысо, так как ему предоставился шанс сделать это именно сейчас. В противном случае своей очереди он мог бы ждать ещё долго, объяснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Дело в том, что по правилам внутреннего распорядка, принятым в следственном изоляторе, для стрижки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых требуется специальное разрешение. Нередко ожидание ответа на запрос затягивается, так как машинок не хватает.

Таким образом, артисту повезло, считает общественник.

Ефремову была выдана машинка для стрижки, и сокамерник его постриг, — рассказал Мельников «Пятому каналу».

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что актёр сбрил машинкой свою узнаваемую густую шевелюру.