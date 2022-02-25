Правозащитница Литвинович объяснила проверку Дудя по признакам иноагента

Правозащитница Марина Литвинович прокомментировала в разговоре с NEWS.ru инициативу Лиги безопасного интернета провести проверку наличия иностранного финансирования у блогера Юрия Дудя. По её словам, глава организации Екатерина Мизулина уже неоднократно озвучивала различные запретительные инициативы и её реакция на антивоенные заявления блогера вполне объяснима,

Литвинович уточнила, что особые опасения у Мизулиной и её коллег вызывает значительная аудитория блога Дудя и значительный её охват.

Он как обладатель большой аудитории, конечно, воспринимается как враг, — пояснила она.

Ранее Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру и Минюст провести проверку о наличии иностранного финансирования у блогера Юрия Дудя. Как сообщила глава организации Екатерина Мизулина, в случае подтверждения получения средств из-за границы Дудя могут признать лицом, выполняющим функции иноагента в России.

23 февраля Дудь выступил в своём Telegram-канале против военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что вырос в РФ, это его родина, но он также поддерживает в эти дни Украину — родину родных и друзей. Дудь подчеркнул, что «с нежностью и любовью носит триколор на предплечье».