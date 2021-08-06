Правительство в пятницу решит воспрос с пенсиями и субсидиями на ЖКХ

Правительство РФ обсудит законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Пресс-релиз опубликован на официальной странице кабмина.

Ожидаемый период выплаты — это показатель, который определяет размер выплаты накопительной части пенсии исходя из накопленной гражданином суммы, а также статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.

В 2021 году ожидаемый период выплаты составляет 264 месяца, или 22 года, в прошлом году этот период составлял 258 месяцев. Правительство предлагает сохранить текущий показатель и в 2022 году.

Также правительство обсудит вопрос перераспределения межбюджетных денег для регионов России и города Байконур на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Вопрос будет решаться по 2021 году и плановому периоду 2022–2023 годов.

Субсидии получают россияне, которые подверглись радиационному воздействию из-за аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также на помощь могут рассчитывать ветераны и инвалиды.

Ранее стало известно, что в России «Веселящий газ» перестанут продавать физическим лицам. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко. По мнению политика, такая мера позволит остановить продажи психотропных веществ в немедицинских целях.