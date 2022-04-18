Правительство планирует потратить 120 млрд на улучшение дорог в регионах

Кабмин выделит 120 млрд рублей на инициативу по улучшению дорог в регионах, ранее предложенную президентом РФ Владимиром Путиным, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что деньги начнут доходить до региональных властей со следующей недели после окончательного утверждения проекта.

Помните, я в Думе говорил, что с Силуановым разговариваю больше, чем с кем-то ещё. Вот пожалуйста, даже на отчёте председателя успеваем обсудить исполнение поручения президента по дополнительным 120 млрд рублей на стройку дорог. На следующей неделе, кстати, планируем окончательно утвердить документ и начнём доводить деньги до регионов, — отметил Хуснуллин.

28 марта президент Путин поручил выделить в 2022 году дополнительно не меньше 120 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионах. Поручение адресовано правительству по итогам совещания с членами кабмина 23 марта.

В 2022–2024 годах кабмин планирует выделить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 1,3 трлн рублей. В 2022 году на нацпроект будет выделено 331,7 млрд рублей. В последующие два года — 445,8 млрд и 544,7 млрд соответственно.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» предусматривает увеличение доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии до 60% в 2030 году, городских — до 85% в 2024 году. Кроме того, смертность в результате ДТП должна быть снижена до четырёх человек на 100 тысяч населения.