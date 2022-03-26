Путин поручил выделить 120 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2022 году дополнительно не меньше 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в регионах, говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручение адресовано правительству по итогам совещания с членами кабмина 23 марта.

Правительству РФ обеспечить выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, — говорится в сообщении.

Предложение о выделении дополнительных средств в размере не менее 120 млрд рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог в регионах было озвучено в ходе совещания Путина с членами правительства, которое прошло 23 марта. Тогда российский лидер поддержал эту идею.

В 2022–2024 годах кабмин планирует выделить на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 1,3 трлн рублей. В 2022 году на нацпроект будет выделено 331,7 млрд рублей. В последующие два года — 445,8 млрд и 544,7 млрд соответственно.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» предусматривает увеличение доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии до 60% в 2030 году, городских — до 85% в 2024 году. Кроме того, смертность в результате ДТП должна быть снижена до четырёх человек на 100 тысяч населения.