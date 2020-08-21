Правительство Германии надеется на полное выздоровление Навального

https://static.news.ru/photo/3ef6306c-e462-11ea-80cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство ФРГ надеется на то, что лечение Алексея Навального в Берлине приведёт к улучшению его состояния и полному выздоровлению. В Германию российский оппозиционер был доставлен спецбортом сегодня утром.

Правительство ФРГ надеется, что лечение в Charite приведёт к улучшению его состояния и позволит полностью выздороветь, — заявил официальный представитель правительства по запросу DPA.

Навального взяла на лечение одна из крупнейших университетских клиник в Европе — клиника Шаритэ. Врачи уже приступили к диагностике пациента. После прохождения обследований и консультации с семьёй лечащие врачи обещают сообщить о заболевании и дальнейших шагах лечения, говорится на сайте клиники.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.

Руководство больницы сообщало, что исключило ряд диагнозов, включая отравление, и заявило, что причиной состояния политика стало нарушение обмена веществ на фоне падения сахара в крови. Личный врач Навального раскритиковала такие выводы. Семья заявила, что не доверяет российским специалистам и считает, что Алексея отравили.

Его близкие с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику. Организовать транспортировку российского оппозиционера в ФРГ взялся фонд Cinema for Peace. Специально оборудованный борт прилетел за Навальным в Омск накануне утром. Однако российские врачи вначале отказали в перевозке больного из-за его нестабильного состояния. Сторонники оппозиционера заявляли, что считают это решение политическим. По их версии, отправка пациента намерено затягивалась, чтобы из организма Навального успели исчезнуть следы отравляющих веществ.

К вечеру 21 августа омские врачи дали добро на транспортировку. Самолёт вылетел сегодня рано утром, так как прождавшим весь день пилотам необходимо было выспаться перед рейсом, писал NEWS.ru.