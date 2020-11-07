Правила оформления мелких ДТП изменятся в России

https://static.news.ru/photo/7113007a-2238-11eb-a594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Порядок оформления мелких ДТП хотят изменить в России. Инициатива сейчас прорабатывается МВД и правительством Москвы.

До конца недели ведомства должны проанализировать статистику смертей в результате «повторных» ДТП в Москве — наездов во время аварий. Поручение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, пишет «Коммерсант».

МВД должно проверить долю погибших в «повторных» авариях, и если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила будут корректировать. При этом, судя по открытым данным, за 9 месяцев этого года 13% погибших на дорогах столицы стали жертвами аварий, которые связаны с наездом на стоящие машины.

Московский Центр организации дорожного движения уже начал готовить предложения по изменению порядка оформления ДТП. Эксперты считают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибели людей и снизит вероятность возникновения «повторных» ДТП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские водители во всех регионах с 1 ноября получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для того чтобы оформить документ без вызова на место ДТП сотрудников ГИБДД, необходимо использовать приложение «Помощник ОСАГО».