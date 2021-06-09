Пушков высмеял заявление Пентагона об НЛО

https://static.news.ru/photo/a10a1388-c907-11eb-8948-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истерия помогает властям США руководить государством, заявил российский сенатор Алексей Пушков, высмеяв в своём Telegram-канале заявление Минобороны США (Пентагона) о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в Штатах.

И всё же они (НЛО. — NEWS.ru) существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США — их ядерные программы и на их ядерные объекты, — написал политик.

По его словам, у экс-главы секретной программы Луиса Элизондо или «сдала психика», или он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». Бывший руководитель проекта Пентагона недавно заявил в беседе с изданием Washington Post, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США».

Накануне стало известно, что всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию об НЛО решено обнародовать. Сделает это директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она представит отчёт с несекретной информацией о необъяснимом воздушном явлении (НВЯ). До публикации документа с ним ознакомится вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.

Ранее сообщалось, что неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая. Такую версию выдвинул астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк.