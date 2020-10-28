Названа группа россиян, наиболее подверженная повторному заражению COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8958158-1902-11eb-b5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторному заражению COVID-19 в наибольшей степени подвержены врачи, которые работают с больными коронавирусом. Ведь концентрация инфекции в помещениях, где работают такие специалисты, настолько высока, что даже антитела могут не спасти человека. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Практически неизбежно повторное заражение у врачей, которые работают с больными COVID-19 и имеют низкий титр антител после перенесённого коронавируса, отмечает врач. Несмотря на то что медики в течение дня находятся в специальных костюмах и очках, воздух с частицами вируса всё-таки может попадать в их организм. Обычно это происходит, когда средство индивидуальной защиты хотя бы на один миллиметр отходит от лица врача во время выполнения определённых рабочих манипуляций.

Человеку для заражения может быть достаточно даже небольшого контакта с воздухом в больнице, потому что концентрация вируса там крайне большая. Заражение также нередко происходит из-за технических нарушений при надевании и снимании костюма или же перехода из одного шлюза в другой, — заявил Кондрахин.

Полную защиту медикам, которые работают в «красной» зоне, могли бы обеспечить герметические костюмы биологической защиты. В таких, к примеру, находились специалисты, которые работали с отравляющим веществом группы «Новичок» в Солсбери, пояснил Кондрахин.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать. Прирост заболеваемости COVID-19 сейчас ниже, чем в середине сентября.