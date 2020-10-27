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Прирост заболеваемости COVID-19 в Москве ниже, чем в середине сентября

11:02, 28 октября 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать. Прирост заболеваемости COVID-19 сейчас ниже, чем в середине сентября.

У нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индексы распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже середине сентября, — цитирует её РИА Новости.

Андреева добавила, что количество госпитализированных в лечебные учреждения Москвы остановилось на цифре 1,1–1,2 тысячи в день.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выявили за сутки 3670 случаев заражения COVID-19. Это минимум с 8 октября, сообщает Роспотребнадзор. Ежедневно в столице проводится от 85 тысяч до 92 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Введённые в Москве ограничения себя оправдали, считают в ведомстве.

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