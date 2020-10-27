Прирост заболеваемости COVID-19 в Москве ниже, чем в середине сентября

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Во время пандемии коронавируса многие стали забывать о гриппе, кому-то он стал казаться уже не таким уж и серьёзным заболеванием. Однако сбрасывать грипп со счетов не стоит. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, для гриппа, как и для коронавируса, характерны тяжёлые пневмонии, это заболевание с высокой смертностью и осложнениями, передаёт радио Sputnik. В Америке во время обычного гриппа, в период...