Последняя запись страховщика в 1941-м: «Деньги сдал в кассу. Ушёл на фронт»

«Комсомольская правда» рассказала о работе системы государственного страхования в СССР накануне Великой Отечественной войны.
Колхозы обязательно страховали скот и посевы продовольственных и технических сельскохозяйственных культур. Одновременно развивалось и добровольное страхование. Накануне войны Госстрах ввёл инновационный сервис — вызов агента на дом.
Был в поле. Деньги сдал в кассу. Ушёл на фронт, — цитирует KP.RU последнюю запись страхового агента в июне 1941 года.
Как писал NEWS.ru, Эрмитаж опубликовал фотографии музейных залов, сделанные во время блокады Ленинграда, сравнив с современными снимками.