Общество

Последняя запись страховщика в 1941-м: «Деньги сдал в кассу. Ушёл на фронт»

00:18, 09 мая 2020
Фото: Yevgeny Khaldei/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

«Комсомольская правда» рассказала о работе системы государственного страхования в СССР накануне Великой Отечественной войны.

Колхозы обязательно страховали скот и посевы продовольственных и технических сельскохозяйственных культур. Одновременно развивалось и добровольное страхование. Накануне войны Госстрах ввёл инновационный сервис — вызов агента на дом.

Был в поле. Деньги сдал в кассу. Ушёл на фронт, — цитирует KP.RU последнюю запись страхового агента в июне 1941 года.

Как писал NEWS.ru, Эрмитаж опубликовал фотографии музейных залов, сделанные во время блокады Ленинграда, сравнив с современными снимками.

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