Последняя запись страховщика в 1941-м: «Деньги сдал в кассу. Ушёл на фронт»

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Владимир Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.

С обвинениями в адрес коллег Соловьёв выступил на своём YouTube-канале. Он заявил, что на его сторону встали только самые преданные друзья, зато некие авторы Telegram-каналов и «часть кремлёвской сетки» продолжают...