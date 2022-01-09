Музыкант из «Машины Времени» предложил новый гимн для Москвы

Российский музыкант, участник группы «Машина Времени» Александр Кутиков в интервью порталу «Мослента» заявил, что Москве нужен новый гимн. По мнению артиста, отличным гимном могла бы стать песня «Широка страна моя родная».

С Москвой всегда ассоциировалась песня «Широка страна моя родная». Лучшего гимна для столицы и не найти. Она подходит и по словам, и по музыке. Жаль, что гимны выбирают политики, а не музыканты, — отметил Кутиков.

С 1995 года официальным гимном города является композиция «Дорогая моя столица». Эта песня была написана ещё во времена Великой Отечественной войны. Авторы слов — Марк Лисянский и Сергей Агранян, композитор — Исаак Дунаевский.

Александр Кутиков наиболее известен как бас-гитарист советской и российской рок-группы «Машина Времени». Группа была основана ещё в 1969-м Андреем Макаревичем и одноклассниками-битломанами Александром Ивановым, Павлом Рубеном, Игорем Мазаевым и Юрием Борзовым. В мае прошлого года «Машине Времени» исполнилось 52 года.