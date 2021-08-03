Попова: ситуация с COVID-19 в России достаточно напряжённая
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:38, 04 августа 2021
Анна ПоповаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ситуация с эпидемией коронавируса в России остаётся напряженной, об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ситуация, безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса, — заявила она.
Попова также добавила, что «дельта»-штамм стал самым выявляемым в России, за последние три недели июля показатель достиг отметки почти в 70%.
Глава Роспотребнадзора отметила, что главная задача — максимальная вакцинация населения. Она привела данные, согласно которым лишь 2,5% привитых хотя бы одним компонентом заболевают снова, при введении второго компонента показатель падает до отметки 0,7–0,8%.
Ранее учёные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. По словам директора института Арега Тотоляна, этап доклинических испытаний в настоящее время завершён, создатели надеются зарегистрировать тест до конца 2021 года.