Попова: оснований для переливания плазмы для профилактики COVID-19 пока нет

https://static.news.ru/photo/d0c085fc-8c7d-11ea-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для использования плазмы крови в качестве профилактики коронавирусной инфекции в России пока нет.

Сыворотка и плазма используются для пациентов. Сегодня пока других назначений нет, может быть, они будут, но сегодня нет, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова также сообщила, что в стране развёрнуто достаточное количество обсерваторов, куда помещают людей, прилетевших из-за рубежа или находившихся в контакте с заболевшими.

Как писал NEWS.ru, плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии. Как заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто, польза от применения плазмы не очевидна, но допустимо её применение в клинических исследованиях. Он добавил, что учёные пока плохо понимают все механизмы действия плазмы переболевших пациентов. Кроме того, наличие антител наблюдается только у 30–40% переболевших.