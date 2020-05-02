Общество

Попова: оснований для переливания плазмы для профилактики COVID-19 пока нет

16:58, 02 мая 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для использования плазмы крови в качестве профилактики коронавирусной инфекции в России пока нет.

Сыворотка и плазма используются для пациентов. Сегодня пока других назначений нет, может быть, они будут, но сегодня нет, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова также сообщила, что в стране развёрнуто достаточное количество обсерваторов, куда помещают людей, прилетевших из-за рубежа или находившихся в контакте с заболевшими.

Как писал NEWS.ru, плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии. Как заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто, польза от применения плазмы не очевидна, но допустимо её применение в клинических исследованиях. Он добавил, что учёные пока плохо понимают все механизмы действия плазмы переболевших пациентов. Кроме того, наличие антител наблюдается только у 30–40% переболевших.

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