Общество

Учёные усомнились в эффективности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

16:17, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии.

Как заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто, польза от применения плазмы не очевидна, но допустимо её применение в клинических исследованиях.

Вопрос эффективности плазмы — неоднозначный. Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной,цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что учёные пока плохо понимают сегодня все механизмы действия плазмы переболевших пациентов. Кроме того, наличие антител наблюдается где-то у 30-40% переболевших.

Как писал NEWS.ru, директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях