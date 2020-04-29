Учёные усомнились в эффективности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

https://static.news.ru/photo/ebab3386-81c3-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии.

Как заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто, польза от применения плазмы не очевидна, но допустимо её применение в клинических исследованиях.

Вопрос эффективности плазмы — неоднозначный. Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что учёные пока плохо понимают сегодня все механизмы действия плазмы переболевших пациентов. Кроме того, наличие антител наблюдается где-то у 30-40% переболевших.

Как писал NEWS.ru, директор Научного центра эпидемиологии, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились к испытаниям.