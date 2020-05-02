Попова не исключила использование иммуноглобулинов против COVID-19

https://static.news.ru/photo/91bfd20c-8c84-11ea-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова не исключает, что в будущем возможно использование иммуноглобулинов для профилактики коронавируса.

У нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины для профилактики вирусного гепатита, и был иммуноглобулин противокоревой, и целый ряд других инфекций мы лечим, профилактируем иммуноглобулином, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал NEWS.ru, оснований для использования плазмы крови в качестве профилактики коронавирусной инфекции в России пока нет. Анна Попова заявила, что сыворотка и плазма используются на сегодняшний день только для лечения пациентов.

По данным на 2 мая, в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека, 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.