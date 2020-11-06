Попова назвала место, где чаще всего заражаются коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c7d25c68-205c-11eb-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего коронавирусной инфекцией люди заражаются в общественном транспорте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Аннато Попова.

Чаще всего люди заражаются в транспорте. Сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период, — рассказала в эфире телеканала «Россия 1» руководитель ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве чаще всего заражение коронавирусом происходит в офисах. Градоначальник добавил, что на сегодняшний день на удалёнке находятся 1,2 млн человек. Это 10% от жителей столицы.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.