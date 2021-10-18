«Понаехали»: Бастрыкин отчитал следователя и велел ему возвращаться в Анапу

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитал следователя Владислава Мегрелова, работающего во Всеволожске Ленинградской области. Он призвал его вернуться в Анапу, откуда он приехал, и работать «шахтёром или кочегаром». Аудиозапись разговора опубликовал 47news.

А чё не поехал обратно на Кубанщину? <...> Ну ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности. <...> Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. <...> Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш. Ведёшь себя так, — сказал Бастрыкин следователю.

Причиной их диалога стала жалоба матери мужчины, который умер в 2020 году после включения газового котла. По информации следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неправильной установки трубы дымохода, но женщина уверена, что к смерти сына причастна его бывшая жена. Бастрыкину она заявила, что видела фильм, где «под дверь в щель пустили какой-то газ, и женщина в комнате моментом умерла».

Она обвинила Мегрелова в «пассивном отношении». Бастрыкин предложил уволить его, а вместо него нанять «нормального человека».

Пускай едет к себе. Шахтёром будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдёшь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то ещё вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно, — сказал Бастрыкин.

По информации «Фонтанки», после разговора с Бастрыкиным следователя увезли на скорой. При этом официальный представитель СК Светлана Петренко объяснила это осложнениями при ОРВИ, пишет РИА Новости.

В Следственном комитете после разговора Бастрыкина, аудиозапись которого попала в СМИ, сообщили , что проводится проверка в отношении главы всеволожского СУ СК Алексея Демченко и следователя Владислава Мегрелова. После неё будет рассмотрен вопрос об увольнении последнего.

В 2019 году появилась фотография, на которой Бастрыкин смотрит на экран компьютера через лупу. Тогда в СК объяснили, что «в некоторых случаях использование программных средств обработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не даёт такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы».