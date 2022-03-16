Пользователи Instagram запустили флешмоб с призывом к бойкоту Meta

Пользователи в Instagram запускают флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян. По их мнению, которое приводится в тексте флешмоба, проблема насилия не может быть решена другим призывом к насилию.

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Многие пользователи обвиняют основателя компании Марка Цукерберга в продвижении так называемого «хейт-спича» и отмечают, что насилию и ненависти не должно быть места на платформах.

С 14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

Представители Meta назвали «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». По мнению Роскомнадзора, блокировка Instagram обеспечит психологическое здоровье россиян, которые подвергаются травле и оскорблениям в соцсети.

Позднее вице-глава Meta Ник Клегг заявил, что корпорация ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Он добавил, что руководство соцсетей не поддерживает проявление русофобии.