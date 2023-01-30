Политик Андрей Пивоваров 12 дней не выходит на связь

Фото: aspivovarov/vk.com

Андрей Пивоваров

Бывший директор «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) Андрей Пивоваров 12 дней не выходит на связь, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE. Почти две недели назад стало известно о местонахождении политика после этапирования из Краснодарского СИЗО.

По данным канала, Пивоварова могут отправить в одну из тюрем в Карелии, где сидел ранее политик Михаил Ходорковский.

Ранее местонахождение политика, отбывающего срок по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, оставалось неизвестным. Его этапировали в неизвестном направлении.

Кроме того, с 30 декабря до 9 января политик также не выходил на связь.

Экс-глава «Открытой России» был задержан в середине лета в Санкт-Петербурге. В августе 2022 года его коллегу Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии общего режима по статье о сбыте наркотиков. Ей предоставили отсрочку до 2024 года, так как у нее есть малолетние дети. Адвокат настаивал, что вещества женщине подбросили.