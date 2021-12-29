В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве на страховых выплатах

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве трёх подозреваемых в мошенничестве на страховых выплатах. Более 150 человек попали в сети аферистов — люди преклонного возраста и инвалиды. В общей сложности граждане лишились более 70 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленники, обладая информацией о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов на железной дороге, предлагали пострадавшим, а также родственникам трагически погибших граждан юридические услуги по возмещению имущественного ущерба. За свою работу они просили вознаграждение в виде процента от суммы компенсационных выплат, — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подписав соглашения с клиентами на оказание помощи, мошенники предоставляли в суды необходимые документы. Когда на счёт их «клиентов» поступала компенсация, они забирали деньги себе, используя полученные от них доверенности.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. По имеющейся информации, от циничных действий аферистов пострадали более 150 граждан, среди которых люди преклонного возраста и инвалиды. Причинённый им материальный ущерб превысил 70 млн рублей, — отметила Волк.

Ранее стало известно, что накануне Нового года телефонные мошенники начали активно звонить людям предпенсионного возраста, обещая провести выплаты за накопленный трудовой стаж. Перед праздником число мошеннических атак на счета клиентов традиционно увеличивается.

Схема мошенничества традиционно включает запрос номера банковской карты и кода из СМС-сообщения — якобы для зачисления средств.