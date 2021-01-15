Полиция пришла к соратнику Навального с предупреждением о нарушении закона

https://static.news.ru/photo/e882fe6e-57e2-11eb-940c-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас Фото: Константин Янкаускас/facebook.com

Сотрудники полиции попытались вручить депутату московского района Зюзино Константину Янкаускасу предостережение о недопустимости нарушения законов от прокуратуры. Политик предполагает, что инцидент связан с возвращением оппозиционера Алексея Навального в РФ и планами единомышленников блогера организовать встречу в столичном аэропорту Внуково.

Полиция пришла ко мне домой вручать какое-то предостережение, — написал Янкаускас на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также опубликовал видео разговора с силовиками. Судя по кадрам, депутат отказывается ознакомиться с предлагаемым ему документом, ссылаясь на отсутствие у правоохранителей доверенности от прокурора.

Ожидается, что оппозиционер вернётся на родину 17 января. Навального в аэропорту собираются встречать сторонники и представители СМИ. Прокуратура Москвы сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января во Внуково не согласовано с властями.

По словам главы пресс-службы ведомства Людмилы Нефёдовой, 15 человек получили предупреждения о недопустимости нарушения закона, так как призывают к участию в «публичном мероприятии». Она заявила, что организация и участие в несогласованных акциях влекут за собой ответственность, писал NEWS.ru.

О возвращении Навального высказывались эксперты. Большинство полагает, что оппозиционер может быть задержан прямо у трапа, так как в России против него ведётся два уголовных дела.