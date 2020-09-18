Полиция нашла мумифицированный труп мужчины в квартире на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/5e80d800-f9b7-11ea-9732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские обнаружили в одной из квартир на Ореховом бульваре в Москве мумифицированный труп мужчины, который перед смертью жил в квартире с трупами своих родителей, злоупотреблял алкоголем и скончался сам.

История получила огласку после того, как в полицию обратился 72-летний дядя погибшего. Он сообщил, что его 47-летний племянник давно не выходил на связь и он решил его навестить. Приехав в квартиру на Ореховом бульваре, он нашёл своего племянника мумифицированным, что говорит о значительной давности наступления смерти, сообщает «МК».

При этом сам умерший ранее проживал в этой квартире со своими родителями, сильно злоупотреблял алкоголем и был безработным. Мать мужчины была прикована к постели, за ней ухаживал престарелый отец. В начале зимы отец неожиданно умер, а мать не смогла обратиться за помощью и скончалась через несколько дней от истощения и обезвоживания.

Сын умерших родителей всё это время находился в неадекватном состоянии и не осознавал происходящего. В итоге соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию, которая нашла в квартире двух погибших и невменяемого сына.

Мужчина затем проживал в квартире один и продолжил злоупотреблять алкоголем. Соседи сообщили, что видели его в последний раз ещё летом. Прибывшая 17 сентября в квартиру полиция не нашла на теле мужчины следов насильственной смерти.

Как сообщал NEWS.ru, 9 сентября в Москве произошёл аналогичный случай: полиция нашла в квартире на Саратовской улице тела двух женщин — 58-летней медсестры и ее 93-летней парализованной матери. Мать медсестры скончалась от истощения уже после того, как её дочь неожиданно умерла от сердечного приступа.