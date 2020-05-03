Полиция Челябинска усилила меры по контролю за самоизоляцией

https://static.news.ru/photo/ae019b8c-8d59-11ea-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.мвд.рф

Губернатор Челябинска Алексей Текслер сообщил об усилении мер в регионе по контролю за соблюдением самоизоляции. Причиной стал низкий индекс на прошлых выходных.

Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс «Яндекс-самоизоляция» на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску, — цитирует губернатора РИА Новости.

На данный момент в городе и области активно проверяют машины. Выставлены дополнительные посты ГИБДД.

Как ранее писал NEWS.ru, инфицированные коронавирусом челябинцы продавали мясо в Башкирии. В настоящее время заболевшие госпитализированы.