https://static.news.ru/photo/d17e8d7a-70dc-11ea-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Башкирии определяют круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся коронавирусом предприниматели из Челябинска.

Как рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин, челябинцы 22 марта занимались торговлей мясом на рынке «Воскресный» в башкирском городе Сибае. Продавцы по возвращении из-за рубежа не остались на самоизоляции, сейчас у них подтверждена инфекция COVID-19. В настоящее время заболевшие госпитализированы.

Министр попросил всех, контактировавших с этими продавцами, обратиться в соответствующие медучреждения. В самом торговом центре, где они вели торговлю, проводятся меры по дезинфекции, а его сотрудников отправили под домашний карантин, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как писал ранее NEWS.ru, чиновники башкирского правительства и главы муниципалитетов проверятся на коронавирус по поручению главы республики Радия Хабирова. Тестирование чиновников начнётся только после 30 марта — сейчас в регионе недостаточно нужных реактивов.