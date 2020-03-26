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Россия, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Куба просят генсека ООН Антониу Гуттериша отменить санкции, так как они мешают бороться с коронавирусом. В письме содержится требование полной и немедленной отмены ограничений.

Документ опубликован в Twitter российской миссии. В обращении говорится, что сегодня у мира общий враг — коронавирус. И настало время «приготовиться, ускориться, активизироваться». У наших правительств есть политическая и моральная...