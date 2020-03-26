Чиновники башкирского правительства и главы муниципалитетов проверятся на коронавирус по поручению главы республики Радия Хабирова. Тестирование чиновников начнётся только после 30 марта — сейчас в регионе недостаточно нужных реактивов.
По информации «Интерфакс-Поволжье», вирус COVID-19 обнаружили у четырёх жителей Башкирии, а ещё 64 человека ждут результатов в республиканских больницах.
Мы с людьми общаемся. Я предлагаю и очень рекомендую всем членам правительства и главам муниципалитетов сдать тест. Давайте, сдайте тесты. Потому что активнее нас с людьми сейчас никто не общается. Я первый сегодня сдам тест, — цитирует Хабирова издание.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 27 марта перевести максимум сотрудников федеральных органов власти на дистанционную работу из-за коронавируса.
Число заражённых в РФ достигло 658, увеличившись на 163 пациента к 25 марта. После этого президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал россиян оставаться дома, а также предложил меры экономической поддержки населения.
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