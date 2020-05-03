Поклонская высмеяла «победу» украинского чиновника в Facebook

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала «победу» «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Антона Кориневича, который добился удаления галочки верификации на странице депутата ГД в Facebook.
По словам российского политика, она впервые слышит эту фамилию.
Антон Батькович Кориневич должен быть благодарен моей галочке на Facebook, потому что только за счёт неё я узнала его фамилию. А так до этого вообще я даже не слышала о том, что такой человек существует, — заявила Поклонская.
Она посоветовала украинским чиновникам работать, а не бездельничать,
Как писал NEWS.ru, российский депутат и бывший украинский прокурор Наталья Поклонская высказалась в защиту Максима Ткачука: всеми, кто угрожает ребёнку, должны заняться прокуратура и ЕСПЧ.
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