Поклонская высмеяла «победу» украинского чиновника в Facebook

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Возлюбленная актёра Сергея Жигунова 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит распродает в интернете свои личные вещи, чтобы погасить долги, которые с неё взыскивают приставы. Её задолженность по налогам составляет 43 тыс. рублей, а за неправильную парковку в Москве и превышение скорости она накопила штрафов ещё на 41 тыс. рублей.

Как сообщает KP.RU, Ворожбит — частый гость на сайтах объявлений. Она выставляла на продажу подержанные айфоны с дизайнерскими чехлами и айпады, телевизоры, сумки и рюкзаки известных брендов, а также норковую...