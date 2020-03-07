https://static.news.ru/photo/1e5c3482-6055-11ea-bda5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась в защиту юного украинца Максима Ткачука, который подвергся травле после исполнения песни из советского фильма «В бой идут одни старики». Она сказала, что всеми, кто угрожает ребёнку, должны заниматься прокуратура и ЕСПЧ.

Жители Украины в социальных сетях начали травить своего 12-летнего соотечественника после того, как тот на конкурсе в Великобритании исполнил песню «Смуглянка». Мальчика стали называть «пропагандистом русского мира», а его родителей обзывать «сволочами». Также в адрес Максима радикально настроенные украинцы начали отправлять сообщения с угрозами.

Поклонская потребовала «взять в оборот» авторов подобных посланий. По словам депутата, страна, казалось бы, должна гордиться парнем, который её прославляет. Но нет — ребёнка подвергли травле за «неправильную» песню.

Депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик бросил клич, после которого толпа бросилась писать угрозы в адрес Максима. Что тут можно сказать? Вы же хотели в Европу? Вы в неё пришли. Даже не в средневековую, а в Европу начала 1940-х годов, оккупированную нацистами, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

После этого парламентарий обратилась к самому Ткачуку и сказала ему слова поддержки. Как отметила Поклонская, на таких, как Максим, «пока ещё держится Украина».

Как ранее передавал NEWS.ru, национальные паспорта украинцам скоро станут не нужны, потому что их объявят «гражданами мира». Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она задалась вопросом, зачем человеку паспорт страны, которая «пытается уничтожить всё самое дорогое и ценное». Депутат высказала убеждённость, что на Украине хотят стереть память о дедушках и бабушках, которые сражались с фашизмом.