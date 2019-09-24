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Холодный сентябрь ещё не признак того, что морозные дни придут очень скоро. Стужа может смениться достаточно тёплым октябрём, предупредили в Московском метеобюро.

Вполне вероятно, что временами температура воздуха в столице в дневные часы будет достигать +15–20 градусов, сообщила главный специалист организации Татьяна Позднякова. Погода вернётся к норме в октябре. Может, даже будут...