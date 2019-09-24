На заседании в Замоскворецком суде обвиняемый в похищении картины Куинджи Денис Чуприков заявил, что основной целью кражи был хайп.
26 января у меня появилась идея привлечь внимание, хайпануть. По дороге в город по радио услышал, что проходит выставка Куинджи. Уже в галерее увидел картину, направился к картине, начал наблюдать. Появилась идея взять картину и вернуть её на следующее утро. По дороге домой по радио услышал, что меня уже разыскивают. Было желание сразу вернуть, но по внутренним причинам решил это сделать утром. Цель хищения — хайпануть, — заявил он.
Чуприков признался в совершении преступления, а на заседании во вторник, 24 сентября.
Ему вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлекшее их порчу».
Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес полотно с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого.
Ранее News.ru писал, что Чуприков извинился перед Третьяковкой.