https://static.news.ru/photo/00dcaa1e-debd-11e9-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Денис Чуприков в Замоскворецком суде принёс публичные извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры. Он обвиняется в похищении картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Пользуясь случаем, хочу принести публичные извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры, — сказал Чуприков перед началом слушания его дела по существу в суде.

Чуприкову вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу».

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого.

Ранее News.ru писал о том, что Минкультуры не будет подавать иск к похитителю картины Куинджи.