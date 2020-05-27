Поездки в аэроэкспрессе хотят удешевить на время пандемии

https://static.news.ru/photo/28470bd0-a00f-11ea-bee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство компании «Аэроэкспресс» намерено пересмотреть ценовую политику компании с 15 июня, снизив цены на поездки.

Об этом сообщила гендиректор компании Алина Бисембаева. По её словам, на поездки будет действовать единый тариф «Стандарт», стоимость которого снизится с 500 до 300 рублей. Поездка по тарифу «Бизнес» обойдётся пассажиру в 800 рублей вместо 1500.

Бисембаева при этом отметила, что по мере восстановления спроса будет принято решение о том, есть ли необходимость возвращения к прежней тарифной сетке, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство аэроэкспрессов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево временно отменены. Их заменят автобусы, сообщили в компании-перевозчике.