Подмосковье готовится внедрить масочный режим при выходе из дома

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Правительство может выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтёров, которые оказывают оказывающих помощь гражданам в связи с коронавирусной инфекцией. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 млрд рублей, в том числе — обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и...