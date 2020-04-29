Подмосковье готовится внедрить масочный режим при выходе из дома

Власти Подмосковья готовятся внедрить систему обязательного ношения медицинских масок при выходе из дома и в общественных местах, заявил глава региона Андрей Воробьёв.
… мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими, — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
Он отметил, что получил по данному поводу предписание главного санитарного врача РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодарском крае продлили до 12 мая режим самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввёл «масочный режим», чтобы обезопасить местных жителей.
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