Почти треть глав компаний в России решили найти способ обойти вакцинацию

Способ не прививать сотрудников по требованию властей намерены найти как минимум 29% руководителей и ведущих специалистов бэк-офиса российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса «Актион-МЦФЭР», проведённого по просьбе Forbes.
Как показал опрос, большинство респондентов (53%) негативно относятся к вакцинации в целом и считают, что она не должна быть принудительной, — сообщает издание.
Те же, кто готов обойти вакцинацию сотрудников, рассматривают даже риски юридической ответственности или штрафа. Большинство опрошенных (87%) при этом выступают против покупки поддельных сертификатов о вакцинации.
И лишь четверть опрошенных будет вводить поощрительные и взыскательные меры за вакцинацию. Среди поощрений упоминаются отгулы.
Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов заявил, что полная остановка работы предприятий общественного питания в Москве принесла бы бизнесу финансовые потери.