Почти треть глав компаний в России решили найти способ обойти вакцинацию

https://static.news.ru/photo/d87af0c6-d04b-11eb-8c08-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Способ не прививать сотрудников по требованию властей намерены найти как минимум 29% руководителей и ведущих специалистов бэк-офиса российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса «Актион-МЦФЭР», проведённого по просьбе Forbes.

Как показал опрос, большинство респондентов (53%) негативно относятся к вакцинации в целом и считают, что она не должна быть принудительной, — сообщает издание.

Те же, кто готов обойти вакцинацию сотрудников, рассматривают даже риски юридической ответственности или штрафа. Большинство опрошенных (87%) при этом выступают против покупки поддельных сертификатов о вакцинации.

И лишь четверть опрошенных будет вводить поощрительные и взыскательные меры за вакцинацию. Среди поощрений упоминаются отгулы.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов заявил, что полная остановка работы предприятий общественного питания в Москве принесла бы бизнесу финансовые потери.