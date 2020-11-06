Власти: почти каждый десятый заразившийся коронавирусом в Москве — ребёнок

https://static.news.ru/photo/ba42640a-2032-11eb-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 45 тысяч детей заразились коронавирусом в Москве за всё время пандемии. Это почти 10% от всех инфицированных, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что многие дети болеют не так тяжело, как взрослые. Однако примерно каждый десятый ребёнок имел достаточно тяжёлую форму заболевания и проходил лечение в больнице.

Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 находятся в реанимации.

Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят о том, что у детей тоже есть серьёзный риск заболевания, подчеркнула Ракова.

Вице-мэр уточнила, что сократить долю заболевших за четыре недели вдвое — с 8,9% до 4,3% — позволил перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы. Заболеваемость в этой группе напрямую влияет на заражения других членов семьи, напомнила она.

Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Таким образом, эта мера даёт свой положительный эффект. Хотя, конечно, дистант неудобен для некоторых семей, — цитирует Ракову ТАСС.

Она попросила взрослых напомнить детям, что временная возможность не ходить в школу вовсе не означает, что появилась дополнительная возможность для кино и развлечений. Она призвала по возможности отложить посещение массовых мероприятий и торговых центров, а также соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты в людных местах, в общественных местах и на транспорте.

Ранее NEWS.ru писал, что у столичных властей вызывает тревогу тренд заболеваемости коронавирусом. По словам Раковой, назвать текущую ситуацию стабильной нельзя.