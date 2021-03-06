Почему премьеру не понравился «воркшоп»

В ходе своего визита в Новосибирск премьер-министр, естественно, сделал акцент на знакомстве с научным потенциалом интеллектуальной столицы Сибири. Но в ходе беседы с местными учёными его явно кольнуло употребление одним из собеседников термина «воркшоп». Сам местный профессор имел в виду разновидность интерактивного взаимодействия со студентами, эдакую научную мастерскую, сама атмосфера которой стимулирует молодёжь самостоятельно и активно мыслить.

Собственно, так учёный и объяснил свой лингвистический выбор Михаилу Мишустину, который всё-таки призвал не употреблять англицизмов, которым есть аналоги в русском языке. Притом что предложенное им на замену «воркшопа» слово «семинар» также иностранное. Просто оно давно вошло в наш лексикон. Не исключено, что и «воркшоп» вскоре никого не будет шокировать.

Тем не менее наши власти вполне логично давно сопротивляются немотивированному засорению русского языка, в первую очередь англицизмами. В своё время и Владимир Путин, встречаясь с преподавателями вузов, отметил, что, видимо, те люди, что излишне грешат употреблением иностранные слов, причисляют себя к высшей, более цивилизованной касте, а свои идеи в их глазах выглядят более содержательными.

Собственно, ещё в 2014 году несколько депутатов даже внесли в Госдуму законопроект, который предусматривал штрафы за злоупотребление иностранными терминами. Причём с физического лица предполагалось взимать по две тысячи рублей, с должностных лиц — по пять, а штрафы с организаций возрастали кратно. Естественно, такая депутатская идея была с порога отвергнута. Притом что и Валентина Матвиенко не так давно вновь призывала «поставить заслон агрессивной экспансии в русский язык иностранных слов, аналоги которых есть».

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Понятно, что у нас часто ссылаются в этом смысле на опыт Франции, где давно ведётся борьба с так называемым «франглэ». Особенно в том, что касается вывесок, рекламных текстов. Всего того, что особенно бросается в глаза. Вот только наша неугомонная оппозиция превращает даже лингвистику во фронт противостояния власти. Её яркие представители и тут поспешили «вставить свои двадцать копеек», заявив, что в русском языке и так полно заимствований, что европейских, что тюркских, а потому не Путину указывать, как им говорить. Вот так и не иначе!

Лингвистические заимствования в целом вещь абсолютно нормальная. Более того, изучая такие языковые пласты, историки понимают, что все сельскохозяйственные термины, например, исконно славянские, а вот всё, что связано с конской упряжью, в основном заимствованно у кочевников — тюрков. Так и ныне многие английские термины пришли в наш язык вместе с новыми направлениями в финансовой сфере или из области IT-технологий.

Но, как писал классик, всему же есть границы. И навязчивая смесь «английского с нижегородским» часто откровенно коробит. Многие психологи реально объясняют потоки иностранных слов эдакими подростковыми комплексами, когда за счёт сленга хочется как-то выделиться. Свою образованность показать. Конечно, только начальственными окрикам эту проблему не решить. Но, вот если и наши министры перестанут жонглировать англицизмами, это будет реальный смысловой прорыв и другим нижестоящим чиновникам показательный пример.