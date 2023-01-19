Писательница объяснила отмену цензуры женской груди в Instagram и Facebook Писательница Арбатова: женская грудь давно перестала быть табуированной на Западе

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Отмена цензуры женской груди в Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в РФ запрещена) является результатом нового отношений к телу, рассказала Pravda.Ru писательница Мария Арбатова. По ее словам, на Западе отношение к этой части тела менялось на протяжении века и уже долгое время перестала быть табуированной. Она отметила, что на многих пляжах Европы женщина с закрытой грудью выглядит так, будто «пришла в валенках».

На многих пляжах Европы, на том же Лазурном берегу эта тема никого не волнует. Женщина с закрытой грудью там смотрится как пришедшая в валенках. Если в XX веке женская грудь на Западе была строго табуированной частью тела, то к началу нынешнего века это постепенно размывалось, — сказала Арбатова.

Писательница рассказала о том, что в среде медийных персон стало нормальным рассказывать о пластических операциях по увеличению или уменьшению груди. Она пояснила, что грудь стала «местом конкуренции хирургов». При этом эксперт не осудила ослабление цензурных ограничений в Instagram и Facebook и уточнила, что красивое тело нередко мотивирует других на ведение здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что обнаженные женские соски разрешат показывать в Facebook и Instagram для того, чтобы не нарушать права трансгендеров и небинарных людей. Такое решение вынес наблюдательный совет Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), у компании есть 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации.