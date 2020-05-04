Песков: в вопросе борьбы с лесными пожарами без Путина не обойтись

https://static.news.ru/photo/d207ac14-8e09-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема лесных пожаров очень острая и требует личного вмешательства президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что Россия представляет собой «очень сложный механизм», поэтому без президента не может решаться целый набор вопросов. Природные пожары — один из них.

Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать. И для ускорения процесса необходимо вмешательство президента, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков добавил, что Путин занимается этими вопросами ежегодно. Он выразил надежду, что президент продолжит их решать и в дальнейшем.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшую неделю в России было ликвидировано свыше 700 лесных пожаров в 38 субъектах. Общая их площадь составила более 34,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.