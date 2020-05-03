Первая весенняя гроза началась в Москве и Подмосковье. В некоторых районах уже прошёл сильный дождь.
В центре столицы небо полностью затянуло тучами за полчаса, послышались раскаты грома, после чего начались ливень и град.
На юге Москвы грозовые тучи начинают закрывать небо.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», сильный дождь идёт на территории всего юго-запада столицы.
Как ранее писал NEWW.ru, Гидрометцентр сообщил о жёлтом уровне погодной опасности в Москве и области в воскресенье, 3 мая. Ожидаются порывистый ветер и гроза.
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