Первая весенняя гроза началась в Москве

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность врачам и волонтёрам за их труд во время пандемии коронавируса, а также спонсорам — за поддержку священников.

Об этом он сказал во время проповеди в скиту святого благоверного князя Александра Невского в Подмосковье. Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с болезнью, являют подлинный героизм и...