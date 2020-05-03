Общество

Первая весенняя гроза началась в Москве

17:09, 03 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая весенняя гроза началась в Москве и Подмосковье. В некоторых районах уже прошёл сильный дождь.

В центре столицы небо полностью затянуло тучами за полчаса, послышались раскаты грома, после чего начались ливень и град.

На юге Москвы грозовые тучи начинают закрывать небо.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», сильный дождь идёт на территории всего юго-запада столицы.

Как ранее писал NEWW.ru, Гидрометцентр сообщил о жёлтом уровне погодной опасности в Москве и области в воскресенье, 3 мая. Ожидаются порывистый ветер и гроза.

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