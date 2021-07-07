Переубедит ли скептиков статья в Nature о «Спутнике V»

В авторитетном научном журнале Nature вышла статья о вакцине «Спутник V» за авторством Бьянки Ногради. Название публикации: «Растущее число данных свидетельствует о том, что вакцина „Спутник“ безопасна и эффективна». Автор пытается разобраться почему вакцина из России до сих пор не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского медицинского агентства (ЕМА). Научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов в интервью NEWS.ru объяснил, что означает подобная публикация для репутации отечественного препарата и поможет ли она в прививочной кампании.

— Что означает для продвижения вакцины вышедшая в журнале Nature публикация о «Спутнике V»?

— Первое, что хочу подчеркнуть, перед тем как прокомментировать, — я не медик. Однако всё же могу сказать, что Nature — это один из ведущих в мире научных журналов. Понятно, что публикация о «Спутнике V», о которой мы говорим, это не научная публикация, строго говоря, это скорее публицистическая статья, выпущенная в научном журнале. Это обзор различных точек зрения о нашей вакцине, о её безопасности и эффективности, которые в настоящий момент существуют. Тем не менее это публицистическая статья, вышедшая в Nature, и обзор, в общем-то, свидетельствует в пользу того, что «Спутник V» безопасен и эффективен. Выход подобной статьи — это, безусловно, определённое признание в мире.

— Это аргумент в пользу прививки?

— Безусловно, это аргумент в пользу того, что прививаться «Спутником V» нужно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть публикация поможет нарастить темпы вакцинации? Уменьшить антипрививочные настроения?

— Понятно, что тех, кто считает, что вакцину создали враги рода человеческого, чтобы превратить всех в рабов или сократить численность населения, никакие статьи не убедят.

— Ранее уже была публикация в другом авторитетном научном журнале —​ Lancet, и, по-моему, она ничего не изменила. Не будет ли в этот раз так же?

— Сначала надо уточнить, кого вы имеете в виду, говоря, что не изменила? Как я уже сказал, есть определённая категория людей, для которых имеет значение только то, что «пишут в бложиках» какие-то публичные деятели или, например, что говорят во время обсуждения на каком-то круглом столе фриков из YouTube. Для таких людей подобные мнения важнее, чем статья в Nature. Для них это — очередной продажный журнал рептилоидов.

— Но есть же интеллектуальные скептики. Среди оппозиционеров было модно ругать вакцину когда-то. Для них выход публикации что-то изменит?

— Откуда же я знаю, как они отреагируют. Хотя я уже видел в соцсетях определённые посты. Речь идёт всё же о том, что это не научная статья, а, скажем так, обзор мнений специалистов, плюс ссылки на уже проведённые исследования вакцины. Естественно, если человеку очень хочется верить, то его ничем не переубедить.

— А в чём смысл публиковать ненаучную статью в научном журнале?

— Ну что значит ненаучную? Понимаете, в любом подобном журнале есть рубрики, различные разделы. В том числе редакторская колонка, например, или новости науки, популярные пересказы исследований или обзоры. Nature и другие подобные издания — это полноценный журнал. Однако всё же Nature — это определённый уровень, и, по идее, они не должны у себя публиковать что попало. В любом случае их сложно заподозрить в, так сказать, ангажированности российской власти. Всё равно это знак качества.

— Публикация поможет популяризации вакцины за рубежом, продажам там, сертификации ВОЗ и ЕС?

— Думаю, что если говорить о популяризации, то да, это должно сыграть определённую роль. А вот про сертификацию не могу сказать — я не специалист в этом вопросе.