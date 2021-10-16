Пересильд и Машков расписались на спускаемом аппарате «Союз МС-18»

Член съемочной группы фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган

Артисты Владимир Машков и Юлия Пересильд расписались на спускаемом аппарате космического корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), который в воскресенье утром приземлился в степи в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Юлия Пересильд, которая в составе экипажа «Союза» вернулась на Землю после 12-дневного пребывания на МКС, написала «Спасибо», а Машков — «Ура!», — говорится в сообщении.

17 октября в 07:35 по московскому времени корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился в плановой точке, находящейся в 148 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан). Их встречали военнослужащие Центрального военного округа и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Накануне возвращения киноэкипажа военные направили в предполагаемый район приземления поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы».

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите кадры для фильма «Вызов», рассказывающего о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.