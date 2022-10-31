«Перехватывают лозунг»: политолог о скандале Байдена с Зеленским Политолог Мизин: заявления о недовольстве Зеленским — попытка показать, что Байдена рано списывать со счетов

Фото: Doug Mills / POOL/ТАСС

Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

Политолог Виктор Мизин в разговоре с NEWS.ru предположил, что рассказы о недовольстве американского президента Джо Байдена поведением его украинского коллеги Владимира Зеленского — попытка показать, что глава Соединенных Штатов «до сих пор на что-то реагирует». Эксперт указал, что рейтинг Демократической партии постепенно падает вместе с репутацией Байдена, а разговоры об Украине важны ей в первую очередь для внутриполитической обстановки, поскольку помогают направлять повестку.

Рейтинг самих демократов вместе с Байденом стремительно падает. И рассказы о недовольстве Байдена поведением Зеленского — это просто-напросто попытка перехватить лозунг. Также это попытка показать, что Байдена еще рано списывать со счетов и что он до сих пор на что-то реагирует, — заявил Мизин.

На текущий момент представители Республиканской партии США занимают 50 мест из 100 в сенате Соединенных Штатов, в то время как демократы представлены лишь 48 сенаторами. Выборы в сенат пройдут 8 ноября 2022 года.

Журналисты NBC, ссылаясь на четыре осведомленных источника, сообщили, что Зеленский в ходе одного из июньских разговоров с Байденом вывел того из себя. По информации собеседников издания, это произошло в ходе переговоров о помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

11 октября The Washington Post писал, что Байден обратился к Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.