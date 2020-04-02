Передвижение по Москве на личном транспорте не ограничено

https://static.news.ru/photo/39aba4fc-74f0-11ea-acd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве не введён режим спецпропусков, поэтому передвижение по Москве на личном транспорте пока не ограничено. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Режим повышенной готовности в Москве введен, но поскольку нет еще спецпропусков, то норма, касающаяся автотранспорта, она является спящей, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что это касается поездок за город и въезд в город – они не запрещены и не будут пока ограничиваться.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.