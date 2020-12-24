Патриарх Кирилл рассказал о негативных последствиях пандемии

https://static.news.ru/photo/bc311de6-45ef-11eb-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве не менее чем на треть, а то и наполовину, снизилось количество прихожан в церквях по выходным. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По мнению главы РПЦ, это связано с ограничениями по борьбе с коронавирусной инфекцией. Патриарх считает недооценку значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви угрозой.

Серьёзной опасностью является мысль о факультативности богослужений и вообще церковной жизни, представление о том, что собираться вместе для молитвенного общения не так уж необходимо, — цитирует его «Интерфакс».

По словам предстоятеля, Церковь не пойдёт на пересмотр традиций. Верующие могут в храмах соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маску.

Ещё одной угрозой патриарх назвал «тенденцию расчеловечивания ближнего». По его словам, других людей перестают воспринимать как «братьев и сестёр», они становятся источником угрозы заражения.

Кроме того, он отметил, что количество умерших в этом году священников и монахов составило 91. В 2019 году умерших было втрое меньше.

РПЦ во время пандемии создала специальные группы из священников, прошедших инструктаж для работы с коронавирусными больными. По данным синодального отдела, только в Москве за последние восемь месяцев эти группы совершили 900 выездов по просьбам заболевших.

Ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил в поддержку вакцинации от коронавируса, передавал NEWS.ru. Священнослужитель отметил, что причин относиться к вакцинации негативно нет, так как эта практика давно и прочно вошла в жизнь людей. Митрополит указал, что сам он ежегодно делает прививку от гриппа.